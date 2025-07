Nach dem Meningitis-Ausbruch am Mayener Megina-Gymnasium werden die Kontaktpersonen des Betroffenen nicht weitergehend überwacht. „Es erfolgt keine Abfrage hinsichtlich des weiteren gesundheitlichen Verlaufes bei einer Kontaktperson“, teilt das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz auf Anfrage mit. Hätten Kontaktpersonen gesundheitliche Beschwerden entwickelt, müssten sie sich bei ihrem Hausarzt beziehungsweise bei der Bereitschaftsdienstzentrale zur weiteren Abklärung vorstellen, heißt es weiter.

Das bedeutet auch: Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Megina für alle Schülerinnen und Schüler ganz normal und ohne weitere Einschränkungen. Das Kreisgesundheitsamt fragt nicht ab, ob weitere Kontaktpersonen erkrankt waren.

Um Fronleichnam herum war bei einem Schüler der zehnten Klasse des Gymnasiums eine bakterielle Hirnhautentzündung, auch Meningokokken-Meningitis genannt, diagnostiziert worden. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hatte umgehend alle notwendigen Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet. Die Behörde stand in engen Kontakt mit der Schulleitung. Eine Ansteckungsgefahr besteht in der Regel nur für diejenigen Personen, die direkten Kontakt mit dem Erkrankten hatten. Ein kleiner Kreis an Schülerinnen und Schülern musste deshalb vorsorglich Medikamente nehmen.

Meningitis zählt zu den meldepflichtigen Krankheiten wie etwa auch Corona, Influenza – oder Kopfläuse. Letztere werden dem Gesundheitsamt im Übrigen mit Abstand am häufigsten gemeldet. Im vergangenen Jahr gab es 113 Ausbrüche, darunter 70 an Schulen. In diesem Jahr sind es bisher 38, davon 25 an Schulen. Zum Vergleich: Ringelröteln, 2024 die zweithäufigste meldepflichtige Krankheit, wurden 42 Mal gemeldet (13 Ausbrüche an Schulen). In diesem Jahr gab es noch keinen einzigen Fall.