Kita Vulkanhalle in Kruft Nach Kündigungen: Waldgruppe bleibt weiter bestehen Kim Fauss 02.06.2026, 12:00 Uhr

i Mitten im Wald am Krufter Ortsrand befindet sich der Bauwagen der Waldgruppe der Kita Vulkaneinfel. Obwohl alle vier Erzieher der Gruppe gekündigt haben, ist der künftige Betrieb laut Verbandsgemeinde gesichert. Kim Fauss

Wie geht es mit dem Outdoor-Betreuungsangebot der Kita Vulkanhalle in Kruft weiter, nachdem sämtliche Mitarbeiter der Gruppe gekündigt haben? Dieser Frage geht aktuell die Verbandsgemeinde Pellenz nach. Das ist der Stand der Dinge.

. Die Zukunft der Waldgruppe ist fürs Erste gesichert. Das hat die Verbandsgemeinde Pellenz nun auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Vergangenen Monat haben sämtliche Mitarbeiterinnen der Waldgruppe der Kita Vulkanhalle zeitgleich gekündigt und die Ortsgemeinde – die Trägerin der Einrichtung ist – vor die Frage gestellt, ob und wie es nun mit dem Outdoor-Betreuungsangebot weiter geht.







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