Feier in Mayen Nach Flut von 2021: Clemensschule schließt Sanierung ab Axel Turek 21.06.2026, 09:40 Uhr

i Der Leiter der Clemensschule Stefan Ostrominski ist froh, dass alles wieder in Ordnung ist Axel Turek

Einen Millionenschaden richtete das Hochwasser in Mayen im Juli 2021 allein in der Clemensschule an. Jetzt wurden die frisch renovierten Räume offiziell übergeben. Die Herausforderungen waren groß, berichten die Gäste der Feierstunde.

Die Clemens-Grundschule in Mayen lud zur Feier der offiziellen Fertigstellung der Hochwasserschadensanierung in ihre frisch renovierten Räume Vertreter der Politik, Mitarbeitende der Verwaltung, Handwerker und ihre Schulgemeinschaft ein, um sich gemeinsam an den 15.







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