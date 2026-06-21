Feier in Mayen
Nach Flut von 2021: Clemensschule schließt Sanierung ab
Der Leiter der Clemensschule Stefan Ostrominski ist froh, dass alles wieder in Ordnung ist
Der Leiter der Clemensschule Stefan Ostrominski ist froh, dass alles wieder in Ordnung ist
Axel Turek

Einen Millionenschaden richtete das Hochwasser in Mayen im Juli 2021 allein in der Clemensschule an. Jetzt wurden die frisch renovierten Räume offiziell übergeben. Die Herausforderungen waren groß, berichten die Gäste der Feierstunde.

Lesezeit 2 Minuten
Die Clemens-Grundschule in Mayen lud zur Feier der offiziellen Fertigstellung der Hochwasserschadensanierung in ihre frisch renovierten Räume Vertreter der Politik, Mitarbeitende der Verwaltung, Handwerker und ihre Schulgemeinschaft ein, um sich gemeinsam an den 15.

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Andernach & MayenBildung

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