Lidl-Supermarkt in Polch Nach dreistem Diebstahl: Polizei sucht weiter Zeugen Peter Meuer 04.11.2026, 10:38 Uhr

i Ein voller Einkaufswagen mit Waren (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Es war ein besonders dreister Diebstahl: Eine Frau versuchte, einen Einkaufswagen voller Waren einfach aus einem Supermarkt in Polch zu schieben, auch ihr Rucksack war wohl voll. Die Polizei nimmt das sehr ernst – und sucht weiter nach Zeugen.

Die Polizei fahndet weiterhin mit Nachdruck nach der dreisten Ladendiebin, die am späten Freitagnachmittag versucht hat, eine große Menge Waren aus einem Polcher Lidl-Supermarkt zu stehlen. Die Polizeiinspektion Mayen bittet erneut Zeugen darum, sich zu melden.







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