Es war ein besonders dreister Diebstahl: Eine Frau versuchte, einen Einkaufswagen voller Waren einfach aus einem Supermarkt in Polch zu schieben, auch ihr Rucksack war wohl voll. Die Polizei nimmt das sehr ernst – und sucht weiter nach Zeugen.
Lesezeit 1 Minute
Die Polizei fahndet weiterhin mit Nachdruck nach der dreisten Ladendiebin, die am späten Freitagnachmittag versucht hat, eine große Menge Waren aus einem Polcher Lidl-Supermarkt zu stehlen. Die Polizeiinspektion Mayen bittet erneut Zeugen darum, sich zu melden.