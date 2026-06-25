Makerspace Mayen
Nach den Ferien geht es mit Experimentieren richtig los
Kleine grüne Männchen weisen den Weg ins Mayener Makerspace sowie in den RegioHub.
Kleine grüne Männchen weisen den Weg ins Mayener Makerspace sowie in den RegioHub.
Thomas Brost

Hier dürfen sich junge wie alte Menschen ausprobieren beziehungsweise zum Austausch zusammenkommen: Im neuen Mayener Makerspace gibt es eine Experimentierwerkstatt, auch mit digitalen Geräten, nebenan im RegioHub dürfen sich Vereine treffen.

Lesezeit 1 Minute
Ein neuer Treffpunkt für Vereine, ein Experimentierfeld für handwerklich und digital Begabte: Der Mayener Makerspace mit RegioHub wird nach Einschätzung von Beteiligten zu einem Anziehungspunkt in der Innenstadt werden. Bei der Eröffnung der frisch renovierten Räume in der Göbelstraße lobte Wirtschaftsstaatssekretär Daniel Stich, dass mit dieser Einrichtung die Mayener Innenstadt an Attraktivität gewinnen werde.

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