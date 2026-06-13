Gutachten stehen noch aus
Nach Busbränden in Andernach: VMR prüft alle Fahrzeuge

Dass ein Linienbus in Brand gerät ist an sich nichts Ungewöhnliches. Auffällig wird es, wenn drei Mal hintereinander dasselbe Unternehmen betroffen ist und in allen Fällen Fahrzeugmodell und Brandursache identisch sind. Was steckt dahinter? 

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Dass mehrfach hintereinander drei Linienbusse von ein und demselben Busunternehmen in Flammen aufgehen, ist ungewöhnlich. Das findet auch die Polizei, wie sie auf Nachfrage unserer Redaktion in Bezug auf die Brandfälle in Andernach mitteilt. Es werde aktuell „in alle Richtungen“ ermittelt, nachdem es zu drei nahezu identischen Brandfällen innerhalb eines Jahres gekommen war.

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