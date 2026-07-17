Fünf Gebäude betroffen
Nach Brand in Ettringen: Kripo schließt Ermittlungen ab
Mehr als 70 Einsatzkräfte waren Anfang Juli bei einem Brand im Ettringer Höhenweg.
Mehr als 70 Einsatzkräfte waren Anfang Juli bei einem Brand im Ettringer Höhenweg.
Elvira Bell

Am ersten Juli-Samstag brannten im Ettringer Höhenweg fünf Gebäude und Schuppen. Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Brand am ersten Juli-Samstag im Höhenweg in Ettringen mit fünf betroffenen Gebäuden und Schuppen sind die Ermittlungen und Brandortuntersuchungen durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Mayen abgeschlossen. Klar ist: „Im Ergebnis konnte die Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades im Brandentstehungsbereich nicht ermittelt werden.
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