Fünf Gebäude betroffen Nach Brand in Ettringen: Kripo schließt Ermittlungen ab Elvira Bell 17.07.2026, 12:02 Uhr

i Mehr als 70 Einsatzkräfte waren Anfang Juli bei einem Brand im Ettringer Höhenweg. Elvira Bell

Am ersten Juli-Samstag brannten im Ettringer Höhenweg fünf Gebäude und Schuppen. Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Nach dem Brand am ersten Juli-Samstag im Höhenweg in Ettringen mit fünf betroffenen Gebäuden und Schuppen sind die Ermittlungen und Brandortuntersuchungen durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Mayen abgeschlossen. Klar ist: „Im Ergebnis konnte die Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades im Brandentstehungsbereich nicht ermittelt werden.







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