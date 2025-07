Schock in Mendig: Am Freitag greift ein 38 Jahre alter Mann zur Axt, schlägt auf Fensterscheiben ein. Die Polizei schreitet rechtzeitig ein, nimmt den Mann in Gewahrsam. Ein Sondereinsatzkommando war nicht notwendig, erläutert ein Polizeiexperte.

Unter starkem Einfluss von Alkohol hat ein 38 Jahre alter Mann gestanden, der am Freitag mit einer Axt in der Hand in Mendig randaliert hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat es wohl einen privaten Grund gegeben, weswegen der Mann ausgerastet ist. Mit der Axt zertrümmerte er mehrere Fensterscheiben an einem Haus. Von mehreren Polizeistreifen ließ er sich schließlich widerstandslos festnehmen. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) musste nicht angefordert werden – wann das der Fall ist, erläutert ein Polizeiexperte gegenüber unserer Zeitung.

„Dass es sich hier nicht um einen Amoklauf handeln würde, war schnell klar“, sagt Lothar Rink, der Chef der Polizeiinspektion Mayen. Es habe keine Bedrohungslage für Menschen gegeben, die Wut des 38-Jährigen richtete sich gegen Sachen. „Es kommt aber auf die Einschätzung der Polizistenkollegen an, wann ein SEK in Marsch gesetzt wird“, erläutert Rink. Dabei spiele die Gefährlichkeit des Aggressors ebenso eine Rolle wie die Zeitkomponente. Denn bis ein SEK herangeführt werden kann, dauert es. In einer zeitlichen Notlage wüssten aber auch die Streifenpolizisten, was an Ort und Stelle zu tun sei. „Sie sind für solche Einsätze ausgebildet, können direkt einschreiten und haben auch die Ausstattung dafür“, so Rink. Im Fall des Amoklaufes von Graz mit zehn Toten im Juni sei dies der Fall gewesen. Nur acht Minuten nach der Alarmierung griff eine Funkstreife ein, bevor Spezialkräfte übernahmen. Im Fall eines mit einer Armbrust bewaffneten Mannes in Cochem-Brauheck im Jahr 2017 seien seinerzeit Spezialkräfte hinzugezogen worden. „Der Mann stand am Fenster und hat von dort Menschen bedroht“, erklärt Rink zum SEK-Einsatz, der seinerzeit glimpflich und ohne Blutvergießen ausging. SEK-Kräfte hätte andere Werkzeuge, zum Beispiel zum Öffnen einer Haustür oder seien auch speziell ausgebildet. Im konkreten Fall in Mendig durfte sich die Mayener Streife auf Unterstützung vonseiten der Mendiger Autobahnpolizei verlassen.