Andernacher Autoren-Ehepaar Mysteriös: Drei Morde und ein Halleluja Elvira Bell 31.10.2026, 13:00 Uhr

i Machen jetzt bei einem mörderischen Geschehen gemeinsame Sache: Christine und Andreas J. Schulte. Elvira Bell

Erst Wohlfühlromane, jetzt Krimis mit mörderischem Ausgang: Das Andernacher Autoren-Ehepaar Christine und Andreas J. Schulte hat den ersten Krimi zu Papier gebracht. Wie es harmoniert, wenn zwei an einem Buch schreiben, haben sie uns verraten.

Angefangen hat alles vor fast zehn Jahren. Damals schlug Krimiautor Andreas J. Schulte seiner Agentin vor, er könne einen Liebesroman schreiben. „Aber ich war klug genug, meine Frau Christine zu fragen, ob sie Lust hätte mitzumachen“, erinnert sich der Autor.







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