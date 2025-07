Überraschend hat der Kreistag MYK in der Juni-Sitzung einstimmig beschlossen, vom Standort Kretz für ein Katastrophenschutzzentrum abzurücken. Das Umschwenken auf Mendig (Flugplatz) stößt nicht überall auf Gegenliebe, schon gar nicht in der Pellenz.

Ungewöhnliche Szene im Kreistag: Zwei Mitglieder erheben sich und verlassen ihren Tisch, ehe es zur Abstimmung kommt. Denn dann dürfen sie nicht mehr mitstimmen, was durchaus in deren Sinn ist. Anette Moesta (CDU, MdL) und Felix Dötsch (CDU, Saffig) mochten für den einhelligen Beschluss des Kreistags zum Umschwenken in der Frage nach dem Standort des neuen Katastrophenschutzzentrums MYK nicht Spalier stehen. Dass nach zwei Jahren Planung jetzt der Standort Kretz zugunsten von Mendig aufgegeben wird, führt hinter den Kulissen zu Diskussionen. Vor allem in der Pellenz rumort es.

1 Weshalb sind die Umstände des Beschlusses kurios gewesen? Mindestens ebenso ungewöhnlich wie das Abrücken zweier Kreistagsmitglieder: In der öffentlichen Sitzung des Kreistags ist ein Beschluss gefasst worden, der nur für ihn bestimmt und für den Bürger nicht einsehbar war und ist. „Es sind Persönlichkeitsrechte betroffen“, sagt die Kreisverwaltung lapidar. Öffentlich ist nur, dass der Kreistag pro Mendig und kontra Kretz votiert hat – und zwar einstimmig. Der Pellenzer Bürgermeister Sebastian Busch (SPD) nahm übrigens wegen Sonderinteresse ebenfalls nicht an der Abstimmung teil.

i Kretz ist die kleinste Gemeinde in der Verbandsgemeinde Pellenz. Rico Rossival

2Was hat dazu geführt, dass jetzt Mendig den Vorzug vor Kretz erhalten hat? Wie CDU-Fraktionschef Georg Moesta Ende Juni im Kreistag ausführte, seien in erster Linie die Kosten verantwortlich, dass ein Umdenken stattgefunden habe. Die zunächst für den Standort Kretz ermittelten Kosten hätten sich erhöht: von 2,2 Millionen Euro, wie jetzt vom Kreis mitgeteilt wurde, auf circa 6,35 Millionen Euro, auch wenn der Grundstückskauf dort billiger gewesen sei. Demgegenüber lande Mendig wohl bei rund 4,83 Millionen Euro – und weise weitere Vorteile auf.

Wie diese Kostenexplosion zustande kommt, bleibt allerdings im Ungefähren. In einer Synopse hat die Kreisverwaltung aufgelistet, was für Mendig und gegen Kretz spricht. Ein unschlagbarer Vorteil: Mendig hat einen Flugplatz, von dem im Katastrophenfall Flugzeuge und Helikopter starten und landen können. Dieses Flugplatzgelände könne, so Kreissprecher Damian Morcinek, „als Bereitstellungsraum mit Unterbringungsmöglichkeiten der Einsatzkräfte dienen“. Eine Erweiterungsfläche ist auf dem Flugplatz vorhanden, während der ursprüngliche Standort in Kretz (ehemaliger Sportplatz) räumlich limitiert sei. Für Mendig spreche unter anderem auch, dass genügend Platz gegebenenfalls für eine Zeltstadt oder Notunterkünfte vorhanden wäre.

Bessere Anbindung spricht für Mendig

Die Liste der Vorteile von Kretz sei kürzer. Dort habe man sich Synergien erhofft durch die gemeinsame Nutzung der Räume mit der Kretzer Feuerwehr und der Mitbetreuung der Liegenschaft, was sich auch auf die Gerätewartung hätte erstrecken können. Außerdem seien die Kosten für die Grundstücksfläche dort geringer. Schließlich seien der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises mit seinem Stab sowie die Verwaltung insgesamt „zu dem Ergebnis gekommen, dass aus logistischen Gründen“ Mendig sinnvoller sei. Dies beziehe sich auf die Anbindung aus der Luft ebenso wie auf Expansionsmöglichkeiten im Ernstfall. Ein Punkt, der ebenfalls gegen Kretz sprach: die trikommunale Trägerschaft. In Mendig könne man allein entscheiden und ein Grundstück vom Eigentümer, der Triwo, erwerben.

3Wie weit waren die Planungen fortgeschritten? Der Landkreis, die Verbandsgemeinde Pellenz sowie die Gemeinde Kretz fanden sich vor drei Jahren unter einem Dach wieder. Eine trikommunale Trägerschaft entstand, zumal VG und Gemeinde in einem Zug eigene Pläne hätten verwirklichen können: den Bau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Kretz und den Bau eines Gebäudes für den Bauhof. Eine interkommunale Kooperation ist das, was eigentlich das Land am liebsten sieht und fördert: Kommunen arbeiten für einen gemeinsamen Zweck Hand in Hand. In Kretz erwies sich dies wohl als Hindernis. Ob es das mit entscheidende war, bleibt offen. Pikanterie am Rande: Mendig war schon 2021 in der engeren Wahl, zog aber ebenso wie Lonnig/Rüber den Kürzeren.

i Auf dem alten Kretzer Sportplatz hätte eigentlich das neue Zentrum gebaut werden sollen. Rico Rossival

4Woran entzündet sich an der Standortwahl Kritik? „Bei mir schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, gibt Anette Moesta unumwunden zu. Die CDU-Landtagsabgeordnete arbeitete in einem trikommunalen Gremium, sie hat gleichwohl „Defizite in der Entwicklung“ des Projektes seit September vorigen Jahres erkannt. Das beziehe sich auf die Fläche für das Zentrum, die im Laufe der Beratungen kontinuierlich gewachsen sei. „Vonseiten des Kreises kam immer wieder etwas hinzu, und für ein Projekt von dieser Größenordnung ist Kretz als Einstandortlösung zu klein“, erläutert Anette Moesta.

Im Kreishaus beansprucht man für das Katastrophenschutzzentrum eine Grundfläche von mindestens 1600 Quadratmetern. Insofern könne man das Votum für Mendig verstehen, so Moesta. Kommunikativ sei dies aber schlecht gelaufen, sie hätte sich mehr Transparenz „für ein ganz neues Reset“ gewünscht. Wilhelm Anheier war „wie vom Donner gerührt“, als er vom Aus für Kretz hörte. Der langjährige Ortsbürgermeister von Plaidt, der auch lange für die SPD im Kreistag saß, war „baff, wie schlecht man informiert worden“ sei. Bisher habe keiner offiziell mit Kretz gesprochen, obwohl sich die Gemeinde einiges vom Projekt versprochen habe. Er habe vermisst, dass sich der Landkreis schriftlich erklärt hätte, zumal exakt vor einem Jahr der Kauf von Grundstücksanteilen im Kreisausschuss beschlossen wurde.

„Es gibt nur Getuschel.“

Wilhelm Anheier kritisierte die Intransparenz der Kreisverwaltung zur Entscheidung gegen Kretz.

In der trikommunalen Abmachung ist eine Lastenverteilung von zwei Dritteln für den Kreis und ein Drittel für VG und Gemeinde fixiert worden. Für Anheier enthält der Vertrag kein Rücktrittsrecht. Insofern sei jetzt rechtlich vieles in der Schwebe. Schriftlich sei bislang der Ausstieg nicht begründet worden, der Bürger erfahre nichts, auch nicht durch das Ratsinfosystem des Kreises, moniert Anheier. „Es gibt nur Getuschel.“ Transparenz sehe anders aus.

5Wer bezahlt die Kosten für die Planung in Kretz? Ein Fachbüro hatte vom Kreistag den Auftrag bekommen, die Planungen einzuleiten. Ferner hat es einen Architektenwettbewerb gegeben. Wie hoch die Kosten für den Steuerzahler sind, darüber hüllen sich der Kreis und die Kreistagsmitglieder in Schweigen. Nach RZ-Informationen könnten es nahezu 200.000 Euro sein, die bislang verplant wurden.

Maximilian Mumm (SPD) schlug im Kreistag vor, dass der Kreis die Planungskosten für Kretz komplett übernehmen möge, im Gegenzug solle die VG Pellenz ihre Ausgaben nicht geltend machen. Für Anette Moesta kommt diese Debatte – ebenso wie für ihre Parteifreundin Mechthild Heil im Kreistag – zu früh. Man müsse schauen, ob jetzt noch was in der Dreierpartnerschaft umgesetzt werden könne. Zumal die Feuerwehr am Ort „noch einiges vor der Brust habe“.

Aus Moestas Sicht ist die Verbandsgemeinde jetzt am Zug. Deren Bürgermeister Sebastian Busch (SPD) war wegen Urlaub für unsere Zeitung ebenso wenig zu erreichen wie der Kretzer Ortsbürgermeister Artem Schander. Für Wilhelm Anheier ist die Sache klar: „Der Vertrag bindet auf ewig die Partner, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.“