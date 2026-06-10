Für Natur und Umwelt MYK-Stiftung will Vielfalt der Arten erhalten Thomas Brost 10.06.2026, 10:00 Uhr

i Ein Augenmerk der Stiftung Natur und Umwelt gilt den Thürer Wiesen. Maximilian Preuss hat die Leitung der Geschäftsstelle übernommen, seine Vorgängerin Tanja Stromberg ist jetzt stellvertretende Vorsitzende. Rico Rossival

Seit mehr als 15 Jahren kümmert sich die Stiftung Natur und Umwelt des Landkreises Mayen-Koblenz um viele Themen: Wacholderheide, Thürer Wiesen, Michelberg. Ein besonderes Augenmerk liegt in der Erhaltungszucht für den Mosel-Apollo-Schmetterling.

Wird es der Mosel-Apollo schaffen, trotz aller Widrigkeiten an der Untermosel zu überleben und sich zu stabilisieren? Um das Aussterben des für die Region zwischen Bremm und Winningen einzigartigen Schmetterlings zu verhindern, hat sich die Stiftung Natur und Umwelt Mayen-Koblenz auf die Fahne geschrieben, ein Erhaltungsprojekt mit Mitteln aus mehreren Quellen zum Ziel zu bringen.







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