Kritik an SPD-Parteispitze MYK-Landrat: „Diese Art von Politik stößt mich ab“ Birgit Pielen 22.09.2026, 14:45 Uhr

i Landrat Marko Boos kritisiert die aktuelle Parteispitze der Bundes-SPD scharf. Geht es nach ihm, sollen Lars Klingbeil und Bärbel Bas zurücktreten. Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

MYK-Landrat Marko Boos fordert den Rücktritt der SPD-Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas. In einem offenen Brief schlägt er einen Sonderparteitag vor und verlangt eine grundlegende Erneuerung der Sozialdemokraten.

Marko Boos, Sozialdemokrat und Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, fordert den Rücktritt der beiden Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas. Er schlägt einen Sonderparteitag der Bundes-SPD vor, bei dem eine neue Parteispitze gewählt werden könnte. Das schreibt er in einem offenen Brief an die Genossen in Berlin, der unserer Redaktion vorliegt.







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