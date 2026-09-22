Kritik an SPD-Parteispitze
MYK-Landrat: „Diese Art von Politik stößt mich ab“
Landrat Marko Boos kritisiert die aktuelle Parteispitze der Bundes-SPD scharf. Geht es nach ihm, sollen Lars Klingbeil und Bärbe
Landrat Marko Boos kritisiert die aktuelle Parteispitze der Bundes-SPD scharf. Geht es nach ihm, sollen Lars Klingbeil und Bärbel Bas zurücktreten.
Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

MYK-Landrat Marko Boos fordert den Rücktritt der SPD-Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas. In einem offenen Brief schlägt er einen Sonderparteitag vor und verlangt eine grundlegende Erneuerung der Sozialdemokraten.

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Marko Boos, Sozialdemokrat und Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, fordert den Rücktritt der beiden Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas. Er schlägt einen Sonderparteitag der Bundes-SPD vor, bei dem eine neue Parteispitze gewählt werden könnte. Das schreibt er in einem offenen Brief an die Genossen in Berlin, der unserer Redaktion vorliegt.
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