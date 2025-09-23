Neuer Kurs der Kaufleute: MY-Gemeinschaft bündelt Kräfte neu
MY-Gemeinschaft bündelt Kräfte neu
Künftig trägt ein fünfköpfiger geschäftsführender Vorstand die Verantwortung bei der MY-Gemeinschaft, der Vertretung der Mayener Kaufmannschaft. Die Aufgaben werden auf mehrere Schultern, die ihre Expertise als Beisitzer einbringen werden, verteilt.
Frischer Wind bei der MY-Gemeinschaft;: Auf der Jahreshauptversammlung wurde die Weichenstellung für die kommenden Jahre vorgenommen. Künftig trägt ein fünfköpfiger geschäftsführender Vorstand die Verantwortung der Kaufleute – und verteilt die Aufgaben auf „weitere starke Schultern, die ihre Expertise als Beisitzer einbringen werden“, erklärt die MY-Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.