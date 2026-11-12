Auf B9 bei Andernach
Mutmaßliches illegales Rennen: Fall liegt bei Staatsanwaltschaft
Zu einem mutmaßlichen illegalen Autorennen soll es am vergangen Freitag auf der B9 bei Andernach gekommen sein. (Symbolbild)
Zu einem mutmaßlichen illegalen Autorennen soll es am vergangen Freitag auf der B9 bei Andernach gekommen sein. (Symbolbild)
Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Fuhren zwei Männer aus dem Kreis Neuwied auf der B9 ein illegales Autorennen? Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. 

Lesezeit 1 Minute
Am vergangenen Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Andernach: Auf der B9 in Richtung Koblenz sollen zwei „hochmotorisierte“ Autos ein Rennen gefahren sein. Der Fall, bei dem der Tatverdacht der Teilnahme an einem illegalen Autorennen an zwei Männer aus dem Kreis Neuwied ausgesprochen wurde, liege mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft.
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