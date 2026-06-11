Urteil des Verwaltungsgerichts
Muss die Winterlinde jetzt sterben?
Der mehrere Hundert Jahre alten Winterlinde in Mendig droht jetzt der Exitus.
Der mehrere Hundert Jahre alten Winterlinde in Mendig droht jetzt der Exitus.
Rico Rossival

Jahrelang haben Fraktionen und die Stadt Mendig gerungen, um die Winterlinde in Obermendig zu retten. Der Baum ist mehr als 250 Jahre alt und steht nach dem Verkauf des Grundstückes der Kirche auf Privatbesitz. Jetzt droht dem Baum der Exitus.

Lesezeit 4 Minuten
Sind die Tage des etwa 275 Jahre alten Lindenbaumes in Obermendig gezählt? Vieles deutet darauf hin, nachdem das Verwaltungsgericht Koblenz ein Urteil gefällt hat. Ihm zufolge darf die Winterlinde, wie von der Grundstückseigentümerin beantragt, in der Fallerstraße gefällt werden.

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