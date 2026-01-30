Werftstraße weiterhin gesperrt Muss der Andernacher Rosenmontagszug umgeleitet werden? Martina Koch 30.01.2026, 14:00 Uhr

Die Andernacher Karnevalisten verfolgen den Baufortschritt an der Brücke in der Werftstraße besonders gespannt. Sie wollen die Strecke in wenigen Wochen für den Rosenmontagszug nutzen. Noch ist die Fahrbahn für den Verkehr voll gesperrt.

Eigentlich sollten Ende Januar wieder Autos über die Andernacher Werftbrücke rollen. Doch daraus wird nichts: Die Werftstraße ist für den motorisierten Verkehr weiterhin gesperrt. Laut Mobilitätsatlas bleibt die Vollsperrung noch bis Mitte März bestehen.







