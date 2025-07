Muslime in Mendig: Behindert Verkehrschaos Firmen?

Nicht überall auf Gegenliebe stößt die Bereitschaft von Stadt und Verbandsgemeinde Mendig, dass vor ihrer Haustür das größte Gebetstreffen der Muslime in Europa, Jalsa Salana, stattfindet. Dirk Meid, Inhaber der Werbeagentur Meid Meid + Partner mit Büro auf dem Flugplatz Mendig, glaubt, dass er mit seiner Kritik nicht alleinsteht. Sondern dass viele der dort angesiedelten 80 Firmenlenker ähnlich denken. Vor allem hält er das Verkehrskonzept nicht für schlüssig, das in diesem Jahr an den drei Veranstaltungstagen Ende August zur Anwendung kommen wird.

Nadelöhr Ampel: Hier staut sich alles

Zwar gesteht Dirk Meid der Kreisverwaltung MYK als Genehmigungsbehörde zu, dass sie gemeinsam mit der Polizei die Verkehrsplanung zur Durchfahrt durch Mendig „optimiert“ habe. Dennoch: „Das eigentliche Nadelöhr bleibt die Einfahrt zum Flugplatz – insbesondere die Ampel. Dort staut sich alles, und der Verkehr kommt zum Erliegen.“

Er habe im Vorjahr beobachtet, dass viele der 40.000 Besucher „überwiegend mit dem eigenen Pkw anreisen“. Wobei sich, so Meid, „ganz im Sinne ihres mittelalterlichen Frauenbildes Männer vorn und Frauen hinten platziert hatten.“ Der Shuttlebus, der zwischen Hauptbahnhof Koblenz, Bahnhof Mendig und Flugplatz verkehrt sei, sei damals kaum genutzt worden.

i Alle Wege führen am Mendiger Flugplatz über die Triwo AG. Thomas Brost

Es gibt häufiger Veranstaltungen auf dem Gelände – aber kleinere: Auf 2000 bis 3000 Besucher schätzt Meid die Zahl der Besucher beim „Affenkäfig“-Festival am jüngsten Wochenende. Das sei verkehrstechnisch noch verkraftbar. Wenn aber mehr als 10.000 Menschen auf das Areal strömen, sei dies nicht ohne lange Wartezeit zu handhaben. Die Last trügen die Arbeitgeber: An den Hauptveranstaltungstagen sei mit erheblichem Verkehrschaos zu rechnen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer würden ihre Betriebe, so Meid, „nur schwer oder gar nicht erreichen können – nicht jeder hat die Möglichkeit zum Homeoffice.“

Meid erinnert an Speditionen oder Firmen im Nahrungsergänzungsmittel-Bereich, die ihren Standort dort hätten und mit Lkw fahren, Güter transportieren müssen. Lkw hätten so gut wie keine Chance, ins Gelände vorzustoßen, auch nicht über Nebeneingänge. Und was Dirk Meid und seinen Kollegen auf dem Flugplatz besonders sauer aufstößt: „Mit uns redet keiner.“

„Während in Deutschland über die Abschaffung eines christlichen Feiertags diskutiert wird, nimmt man in Mendig für eine Veranstaltung einer erzkonservativen islamischen Gemeinschaft Umsatzeinbußen von bis zu anderthalb Tagen hin.“

Dirk Meid von Meid Meid + Partner, Flughafen Mendig

Und noch was ärgert Meid: Ausgerechnet der Besitzer des Flughafens, Peter Adrian, der gleichzeitig Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages ist, habe kürzlich gefordert, den Pfingstmontag zugunsten eines Arbeitstages zu opfern, um die Wirtschaft zu fördern. Für Dirk Meid paradox: Während in Deutschland über die Abschaffung eines christlichen Feiertags diskutiert werde, nehme man in Mendig „für eine Veranstaltung einer erzkonservativen islamischen Gemeinschaft Umsatzeinbußen von bis zu anderthalb Tagen hin“.

Die einzigen Profiteure seien die Zeltverleiher und der Vermieter der Fläche. Meid sagt, er habe 2024 beobachtet, dass die Tankstellen ebenso frühzeitig schließen wie der Einzelhandel. Meid rät zu einer drastischen Vorgehensweise: „Die betroffenen Unternehmen sollten bei der Genehmigungsbehörde, der Kreisverwaltung, Schadensersatzansprüche prüfen und geltend machen.“