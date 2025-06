Die Feste in der Mayener Innenstadt locken regelmäßig die Besucher in Scharen an. So auch das Brückenstadtfest, das sich diesmal über den ganzen Innenstadtbereich erstreckte.

Mit Livemusik, sportlichen und kreativen Mitmachaktionen sowie kulturellen Kostproben des Burgfestspielensembles hat das Brückenstraßenfest in Mayen wieder viele Besucher angelockt. Auf Einladung der Brückengemeinschaft gab es am Samstag in der Innenstadt für junge und jung gebliebene Besucher vieles zu erleben. Beim 30. Brückenstraßenfest gab es zudem ein Novum. Erstmals breitete sich die Veranstaltung in der gesamten Innenstadt aus, sodass die Gemeinschaft aus Einzelhändlern des Brückenquartiers ihrem Slogan „Wir bauen Brücken“ in jeder Hinsicht gerecht wurde.

Und auch das Motto der diesjährigen Spielzeit der Mayener Burgfestspiele „Miteinander“ wurde auf vielfältige Art und Weise, gelebt. So beispielsweise von einzelnen Vereinen, Gruppierungen sowie von der MY-Gemeinschaft und der Stadt Mayen. Sie alle waren bei dem bunten generationenübergreifenden Treiben mit im Boot.

i Hockey zum Reinschnuppern bot der HC Grün-Weiß TuS Mayen an. Elvira Bell

Es gab viel zu sehen beim Brückenstraßenfest: Ein eigens aus Hamburg angereistes Ehepaar betrachtete beispielsweise die in der Brückenstraße ausgestellten Gemälde der Künstlerin Marika Kohlhaas. Trotz der für den Nachmittag vorausgesagten Hitze herrschte von Beginn an Betrieb.

Michael Wagner und Kerstin Klietsch machten mit diversen Outfits, Cocktails und dem Verkauf von Waffeln auf ihre neugegründete Karnevalsgemeinschaft Mayen Mayoh aufmerksam. „Wir haben uns bewusst für eine Gemeinschaft und für keinen Verein entschieden. Mittlerweile haben wir 40 Unterstützer, die aus Mayen, Kottenheim, Plaidt und Andernach zu uns kommen. „Wir feiern nicht nur Karneval, sondern treffen uns auch unterjährig zu Wanderungen und Kegelabenden“, berichtet Michael Wagner. „Wir waren vor wenigen Tagen auch beim „Schönen langen Donnerstag“ mit von der Partie.“

i The Hillmen sorgten für musikalische Abwechslung. Elvira Bell

Vorschusslorbeeren auf ihre am Samstag, 5. Juli, anstehende Premiere von „Ladies Night“ ernteten die Darsteller des Burgfestspielensembles. Zu dem Song „I Want to Break Free“ präsentierten die Schauspieler in der Brücken- und in der Marktstraße eine Tanzhommage an die britische Rockband Queen.

Ein wenig enttäuscht zeigten sich einige junge Besucher, so wie der kleine Matthias aus Cochem. Der pfiffige Sechsjährige hatte gehofft, dem Kleinen Gespenst – gespielt von Rosaly Oberste-Beulmann – im Brückenviertel über den Weg zu laufen. „Ich wollte das Nachtgespenst ein wenig erschrecken und habe mir überlegt, Grimassen zu schneiden.“ Dass Rosaly Oberste-Beulmann und auch die anderen Kollegen mit allen Kräften fürs „Süßes Gold“ proben, erklärte die Dramaturgin Sabine Reich. Die Musical-Uraufführung feiert am Samstag, 21. Juni, ihre Premiere.

i Beim Kinderschutzbund konnten kleine Windglockenspiele gebastelt werden. Elvira Bell

Auf der Suche nach Hockey Heros war der HC Grün TuS Mayen. Die Vereinsmitglieder hatten ein kleines Spielfeld nebst Tor unter dem schützenden Gewölbebogen des Brückentors aufgebaut. Mit Bastel- und Malangeboten sorgten unter anderem der Kinderschutzbund, die Kindertagespflege Mayen sowie die Buchhandlung Reuffel für Abwechslung.

„Seite an Saite“, das Duo Hillmen, sowie die Instrumentalgruppe Sound Machine übernahmen die musikalische Unterhaltung, während unter anderem die Messdienergemeinschaft sowie die Kita St. Elisabeth fürs leibliche Wohl sorgte. Für staunende Gesichter sorgte Rolf Schneider von der gleichnamigen Goldschmiede, als er filigrane Unikate individuell von Hand fertigte. Fasziniert zeigten sich die jüngsten Besucher von den beliebten Hula-Hoop- und Jonglage Acts.

i Das Ensemble der Burgfestspiele wurde nach seinem Auftritt von der Pizzeria La Piazza verwöhnt. Elvira Bell

Begrüßt worden waren die Besucher von Aloya Rozera. Die Vorsitzende der Brückengemeinschaft gab einen Überblick über die Aktivitäten. Einen Wermutstropfen gibt es in der Brückenstraße: Krankheitsbedingt wird das Geschäft Buntspecht aufgeben. Der Endspurt dauert bis Ende Juni.

Mayen-Fans können sich jetzt schon freuen: ab Samstag, 21. Juni, heißt es wieder jeden Samstag ab 11.30 Uhr Bühne frei für die Summer Beats.