Mendiger hat Jubiläum Musik spielt bei Jürgen Rieser immer die erste Geige Thomas Brost 27.11.2026, 18:00 Uhr

i Jürgen Rieser blickt auf 40 Jahre als erfolgreicher Chorleiter zurück - hier zu sehen beim Weihnachtskonzert 2025 in Bad Neuenahr. Petra Rieser

Musik ist seine Leidenschaft: Jürgen Rieser hat von Kindesbeinen an mit Gesang, Musizieren und Dirigat zu tun. Der Mendiger (59) leitet als Chordirektor einige Chöre in der Region und kann jetzt sein 40. Chorleiter-Jubiläum in Bad Neuenahr feiern.

Sein Kopf ist immer voller Musik, sagt Jürgen Rieser. „Ich singe viel, auch so vor mich hin“, verrät der 59-jährige Mendiger, der sich ebenso gern ans Klavier oder die Orgel setzt. Er feiert in diesen Tagen ein großes Jubiläum. Seit 40 Jahren führt Jürgen Rieser Chöre aus der Region – dieses Jubiläum wird am Sonntag, 6.







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