Musik aus einer unbeschwerten Zeit ist angekündigt in einer Schlagerrevue, die im Alten Arresthaus zu hören ist. Dass nicht alles so arglos ist, macht Sängerin Rosaly Oberst-Beulmann gleich mit dem Opener klar: „Ein bisschen Frieden“, im Original von Nicole, trifft den Nerv vieler in dieser Zeit.

In einem Kleid mit bunten Blumenmotiven hebt sich die Schauspielerin von den schwarzen Bühnenbrettern ab. Zunächst gibt es ebenfalls aus aktuellem Anlass zwei Schlager von Connie Francis aus den 50er-Jahren zu hören: „Schöner fremder Mann“ und „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Die US-Sängerin war vor gut zwei Wochen im Alter von 87 Jahren gestorben.

„Ich kann auch Männer-Songs. So ist ,Und es war Sommer’ einer meiner Lieblingsschlager.“

Musical-Sängerin Rosaly Oberste-Beulmann

Rosaly Oberste-Beulmann ist den Zuschauern der Burgfestspiele wohlbekannt seit Jahren. In dieser Spielzeit darf man sie im Familienstück sowie im Mayen-Musical „Süßes Gold“ erleben, im Vorjahr gab sie ebenfalls einen Musikabend. Dass die 42-Jährige eine ausgezeichnete Sängerin ist, wird sofort deutlich. Sie hat eine Musicalausbildung an der German Musical Akademie in Osnabrück abgeschlossen und zieht alle Register ihres Könnens. Zwischendurch unterhält sie sich über die Eigenheiten der Menschen, insbesondere zwischen Mann und Frau. Da kommt ihr zupass, dass ihre Mutter Doris und ihr Vater Eckhard in der ersten Reihe sitzen – wo sie zur Zielscheibe von Oberste-Beulmanns Humor werden. Das Publikum geht amüsiert mit.

Zwei Skandallieder?

Musikalisch spannt sie den Bogen aus den 60er-Jahren („Schuld war nur der Bossa Nova“) bis hin zu Rosenstolz („Lass es Liebe sein“). Dass sie ihren eigenen Akzent setzen kann, lässt sich sogleich erkennen. Ihr schauspielerisches Talent kommt ihr zugute, wenn sie zum Klassiker „Und es war Sommer“ Peter Maffay Mimik – und Timbre – trefflich imitiert und den Mund verzieht. Auch inhaltlich passen die Songs zusammen. Wie Maffay singt auch Dalida („Er war gerade 18 Jahr“) von einer Amour fou einer Frau mit einem minderjährigen Mann. Und zur Freude der Zuschauer trägt die Sängerin auch zeitweise Maffays markantes Muttermal, zumindest zeitweise …

i Die Sängerin kokettiert gern mit dem Publikum, spornt es zum Mitmachen an. Thomas Brost

Inhaltlich passt, dass sie nach Nina Hagens erstem Erfolg („Du hast den Farbfilm vergessen“) in das Vier-Farben-Modell von Thomas Erikson einsteigt und die charakterlichen Eigenschaften erklärt. Von den Alpha-Typen in Rot bis „hin zu meinem Papa, er ist der grüne Typ“: ausgleichend, geduldig, loyal. Dem launig vorgetragenen Dank an ihre Eltern für deren Beitrag zur Ausbildung folgt Marianne Rosenbergs Gassenhauer „Er gehört zu mir“. Bemerkung am Rande: Rosenbergs Bruder betrieb bis vor wenigen Jahren ein Geschäft in Mayen.

Übers Gummiboot nach Schweden

Nach der Pause geht es in einem anderen Gewand weiter. Großartig ist der Sängerin Gesangsspektrum, ebenso ihre originellen Bewegungen, als sie Florian Silbereisen in einem Duett mit Helene Fischer mimt. Im Anschluss nimmt sie die mitwippenden und -singenden Zuhörer („ich bin der gelbe Typ, der Optimist“) mit auf ein knallrotes Gummiboot, nach Schweden zu Abba und schließlich zu Vicky Leandros. Und, so Oberste-Beulmann, „wo Vicky Leandros ist („Ich liebe das Leben“) darf Katja Ebstein nicht mit ihrer wunderlichen Erfahrung fehlen“. Gut gelaunt gibt die Sängerin eine Zugabe – und die Zuschauer hoffen, dass aller guten Dinge drei sein werden. Im nächsten Jahr.