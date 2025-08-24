Die Vater-Kind-Aktion knackt den Weltrekord: Der Titel „längste Murmelbahn der Welt“ geht offiziell nach Mertloch und Kollig. Woran der erste Versuch gescheitert ist und wie man mit Gemeinschaftsleistung nun doch noch die Kurve gekriegt hat.

Einen echten Eifel-Krimi erlebten Aktive wie Zuschauer beim Weltrekordversuch für die „längste Murmelbahn der Welt”. Es galt, eine Murmel über eine Strecke von mindestens 2800 Metern vom Hochkreuz in Kollig an den Mertlocher Bahnhof rollen zu lassen.

Nach einer großartigen Gemeinschaftsleistung stand am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr fest: Mit 2.868,64 Metern hatte die „Vater-Kind-Aktion” den Weltrekord für die längste Murmelbahn in der Tasche. Ordentlich zertifiziert vom „Rekord-Institut für Deutschland”.

i Sascha Schmandin schickte gegen 18 Uhr die erste Testkugel auf die Reise. Da wusste noch keiner, wie lang der Abend würde. Wolfgang Lucke

18 Uhr am Samstagabend. Die Hauptarbeit ist geschafft, so denkt man, Hunderte von Kunststoffrohren à sechs Meter Länge sind verlegt. Letzte Feinarbeiten im Zielbereich lassen Optimismus aufkeimen. Am Hochkreuz steht Sascha Schmandin bereit, um die erste Testmurmel zu starten. Er ist prädestiniert für diese Aufgabe, schult er doch gerade zum Qualitätsfachmann für Achter- und Wasserbahnen um. Und zwar für eine Firma, die die längste und höchste Achterbahn in Dubai gebaut hat. Also los. „Kugel läuft” ruft er in den Sprechfunk.

Doch diese Kugel kommt leider unten nicht an. Am Bahnhof von Mertloch hat sich schon eine große Menschenmenge versammelt, viele Zelte der insgesamt rund 400 Helfer sind hier aufgebaut, eine Stimmung zwischen Anstrengung und Vergnügen. „Die letzte Kurve, da hakt es”, ist zu hören. Mit Wasserwaage und Zollstock rückt man dem Problem zu Leibe. „Akkuschrauber! Akkuschrauber!” Diesen Hilferuf wird man an diesem Abend noch oft hören, denn auch die zweite Testkugel bleibt irgendwo hängen.

i Mit vereinten Kräften wurden immer wieder Optimierungen an der Strecke vorgenommen. Wolfgang Lucke

Für die vielen Kinder ist das alles überhaupt kein Problem. Sie haben ihren Spaß an der Hangrutsche, am Rumtoben auf dem spannenden Gelände. Auch Meike Janz, zuständige Schiedsrichterin vom Rekord Institut für Deutschland, ist entspannt. „Ich habe schon die verschiedensten Rekordversuche erlebt.” Da gehe es auch mal um den schnellsten Toaster oder den größten Kartoffelkloß. „Insgesamt gesehen ein toller Job”, sagt sie.

Und bei aller Euphorie der Beteiligten und der guten Stimmung bleibt mit ihr die Ernsthaftigkeit beim Rekordversuch erhalten. Alles wird dokumentiert, nachgemessen und zur Not wird auch mal der Chef angerufen. Dazu später mehr.

i Diese Murmeln aus Stahl mussten weiter als 2600 Meter rollen. Wolfgang Lucke

Den Helfern zehren derweil die vielen Fehlversuche an den Nerven. Immerhin sind sie seit Freitagabend aktiv, haben mit 400 Helfern die Strecke aufgebaut, die natürlich eigentlich hätte funktionieren müssen. Der Teufel steckt im Detail. „Es braucht nur in einem Rohr irgendeine Verunreinigung zu geben, die die Kugel bremst, dann war es das schon”, so die Analyse. Aktuell hat man die letzten 100 Meter im Verdacht, hebt hier an, nimmt da eine Stütze weg. Die klassische Körperhaltung in dieser Phase: Das Ohr am Rohr. Nur so ist die Schwachstelle auffindbar.

Oft ist daher von entfernt zu hören „Kugel durch”, wobei sie dann aber leider trotzdem nicht im Ziel ankommt. Es dunkelt allmählich, doch die Stimmung beim Publikum bleibt bestens, die Helfer geben alles für den Erfolg.

i Das Ohr am Rohr half immer weiter. Wolfgang Lucke

Eine weitere Schwachstelle oben im Feld ist ausgemacht worden. Hier blieb eine Kugel stecken, eine zweite wird nachgeschickt, die dann tatsächlich das Problem lockert und löst. Aber dafür gibt es wieder im Zielbereich Probleme. Kurz vor 21 Uhr eine schweißtreibende Entscheidung: „Wir müssen alle Rohre im Zielbereich über das eine Zelt heben, in der letzten Kurve hakt es.”

Gemeinsam wird die heikle Aufgabe gelöst. Gemeinsam, wie alles hier an diesem Wochenende geschieht. „Wir haben hier einen unglaublichen Zusammenhalt erlebt”, sagt der 17-jährige Maximilian Drefs erschöpft, aber glücklich. „Egal aus welchem Beruf oder woher jemand kommt, hier haben alle gemeinsam mitgeholfen, ein ganz tolles Erlebnis.” Auch für die Ortsgemeinschaften von Kollig und Mertloch eine wertvolle Erfahrung. „Da waren auch viele dabei, die man sonst so gar nicht sieht.”

i Gegen 21 Uhr musste der ganze Zielbereich über ein Zelt gehoben werden. Wolfgang Lucke

„Ihr habe acht Minuten”, so der Ruf. Das heißt: Eine weitere Testkugel ist vor etwa drei Minuten oben gestartet. Innerhalb von acht Minuten muss dann eine hoffentlich letzte Problemstelle behoben werden. Geschafft! Und die Kugel rollt unter dem großen Applaus der Umstehenden ins Ziel. Leider nur ein Test. Für den offiziellen Versuch wird noch einmal die endgültige Streckenlänge geklärt. Dann knarzt es aus dem Funksprechgerät: „Kugel läuft”.

Und am Ziel zählt man die Minuten und Sekunden: Noch fünf Minuten! Noch drei Minuten! Noch 30 Sekunden! Oh, lange 30 Sekunden. Sehr lange. Von irgendwo kommt die Meldung: Kugel ist auf der Strecke hängen geblieben. Jetzt zeigen auch die Orga-Leiter Volker Drefs und Andreas Nöthen Nerven: „Wahnsinn!” Krisensitzung mit Schiedsrichterin Meike Janz. Es gilt, die Regelungen absolut exakt abzufragen und einzuhalten.

i Riesenspannung beim ersten offiziellen Versuch. Aber da wurden aus 30 Sekunden viele Minuten. Wolfgang Lucke

Erst am nächsten Morgen kann es weiter gehen. Mit frischen Kräften läuft gegen 10 Uhr tatsächlich die Murmel regelgerecht ins Ziel. Mit 2.868,64 Metern wird der bisher in der Schweiz gehaltene Weltrekord von 2860 Metern deutlich übertroffen.