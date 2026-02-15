Karneval 2026 im Kreis MYK Münstermaifeld zeigt Damen-Galasitzung der Extraklasse 15.02.2026, 17:38 Uhr

i Der Solo-Doppelt-Mariechen-Tanz mit Madita Frieb-Preis und Anne Schnuck begeisterte bei der Damen-Galasitzung in Münstermaifeld. Roland Schäfges

Ausverkaufte Stadthalle, tolles Programm, herausragende Stimmung: Die Damen-Sitzung der KG Rot-Weiß Münstermaifeld war erneut ein absoluter Höhepunkt.

Am Karnevalssamstag, während andernorts der Straßenkarneval in der heißen Phase war, hieß es in der mit 340 Personen ausverkauften Stadthalle von Münstermaifeld wieder: „Meenster Alaaf“. Zur großen Gala-Damensitzung der traditionsreichen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Münstermaifeld (gegründet 1840) kamen Närrinnen und Narren aus der Stadt und dem gesamten Maifeld – und erlebten einen besonderen Abend, der Tradition und zeitgemäße ...







