In Andernach organisiert die Initiative WaterLove eine Müllsammelaktion. Nicht nur die Stadt, sondern auch Körper und Geist sollen dabei aufgeräumt werden. Wie das funktioniert, erklärt Gründerin Natalie Karji in der Ankündigung zur Aktion.

Überquellende Mülleimer, achtlos weggeworfener Plastikabfall, Verpackungen in Parks und auf Straßen: Wer in Andernach unterwegs ist, kennt diese Bilder. Anstatt zurückzugehen, nimmt die Vermüllung stetig zu. Die Initiative WaterLove möchte dagegen ein Zeichen setzen und lädt für Samstag, 6. September, zu einem Aktionstag ein, der „praktische Müllbeseitigung in der Stadt mit einem Impuls zur persönlichen Erneuerung verbindet“, wie es in der Ankündigung heißt.

„Wir wollen nicht nur unsere Stadt sauber machen, sondern auch Herzen bewegen“, erklärt Natalie Karij, Gründerin von WaterLove. „In der Bibel heißt es: ‚Reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde‘. Für mich bedeutet das: Erst wenn unser Inneres aufgeräumt ist, können wir auch im Außen wirklich nachhaltig handeln.“ Karji weist darauf hin, dass die Taten dem Herzen entspringen, „und wenn wir dort gutes füllen, wirken wir auch positiv in unserer Umwelt.“ Genau das solle durch die Aktion und den anschließenden Vortrag erlebbar gemacht werden.

Anschließender Vortrag zum Thema „Bist du clean?“

Treffpunkt für das gemeinsame Müllsammeln ist um 10 Uhr am Rheintor in der Konrad-Adenauer-Allee 26. Nach der Aktion, ab 13 Uhr, gibt es einen Imbiss im Café Rheinzeit und einen Vortrag zum Thema „Bist du clean? – Impulse zur inneren Erneuerung“. Zudem wird WaterLove ein aufbereitetes Google Pixel 7 verlosen – als Symbol für nachhaltigen Konsum. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmenden, Handschuhe, Eimer, Rucksack und festes Schuhwerk mitzubringen. Für ausreichend Trinkwasser wird gesorgt. Um Anmeldung per E-Mail an info@waterlove.world wird gebeten.

Die Initiative WaterLove wurde in Andernach gegründet und setzt sich nach eigener Angabe für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Bewusstsein ein. Mit Aktionen wie dem Müllsammeln, Vorträgen oder Projekten möchten sie „Menschen für einen achtsamen Umgang mit Umwelt und Mitmenschen inspirieren“, heißt es in der Pressemitteilung.