Erstmeldung der Polizei
Motorradunfall: L98 Ochtendung – Welling gesperrt
Wegen eines Motorradunfalls ist die L98 bei Ochtendung zurzeit gesperrt. Das teilt die Polizei Mayen (hier: ein Symbolbild) mit.
Wegen eines Motorradunfalls ist die L98 bei Ochtendung zurzeit gesperrt. Das teilt die Polizei Mayen (hier: ein Symbolbild) mit.
Kevin Rühle

Zu einem Motorradunfall ist es auf der L 98 bei Ochtendung gekommen. Die Straße ist zurzeit gesperrt, teilt die Polizei mit.

Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt, teilt die Polizeiinspektion Mayen mit.

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