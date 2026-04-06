Erstmeldung der Polizei: Motorradunfall: L98 Ochtendung – Welling gesperrt
Erstmeldung der Polizei
Motorradunfall: L98 Ochtendung – Welling gesperrt
Zu einem Motorradunfall ist es auf der L 98 bei Ochtendung gekommen. Die Straße ist zurzeit gesperrt, teilt die Polizei mit.
Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt, teilt die Polizeiinspektion Mayen mit.