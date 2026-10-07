Die Montessori-Schule Polch ist als MINT-Schule ausgezeichnet worden. Was hinter der Ehrung steckt und wie Schüler in Mathe, Informatik und Technik gefördert werden.
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Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – spielen an der Freien Montessori-Schule Sonnenschein in Polch eine besondere Rolle. Dafür ist die Schule nun erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Das ist ein bundesweit vergebenes Prädikat für Schulen mit besonderem Schwerpunkt in diesen Bereichen.