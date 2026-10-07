Bildung im Maifeld
Montessori-Schule Polch ist jetzt MINT-Schule
Zum dritten Mal ausgezeichnet: Bereits 2020 und 2023 erhielt die Montessori-Schule das MINT-Siegel, das jeweils drei Jahre gülti
Zum dritten Mal ausgezeichnet: Bereits 2020 und 2023 erhielt die Montessori-Schule das MINT-Siegel, das jeweils drei Jahre gültig ist.
Manuela Kron Henrich

Die Montessori-Schule Polch ist als MINT-Schule ausgezeichnet worden. Was hinter der Ehrung steckt und wie Schüler in Mathe, Informatik und Technik gefördert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – spielen an der Freien Montessori-Schule Sonnenschein in Polch eine besondere Rolle. Dafür ist die Schule nun erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Das ist ein bundesweit vergebenes Prädikat für Schulen mit besonderem Schwerpunkt in diesen Bereichen.
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