Bildung im Maifeld Montessori-Schule Polch ist jetzt MINT-Schule Martin Ingenhoven 07.10.2026, 18:00 Uhr

i Zum dritten Mal ausgezeichnet: Bereits 2020 und 2023 erhielt die Montessori-Schule das MINT-Siegel, das jeweils drei Jahre gültig ist. Manuela Kron Henrich

Die Montessori-Schule Polch ist als MINT-Schule ausgezeichnet worden. Was hinter der Ehrung steckt und wie Schüler in Mathe, Informatik und Technik gefördert werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – spielen an der Freien Montessori-Schule Sonnenschein in Polch eine besondere Rolle. Dafür ist die Schule nun erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Das ist ein bundesweit vergebenes Prädikat für Schulen mit besonderem Schwerpunkt in diesen Bereichen.







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