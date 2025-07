Montessori-Schule in Polch will Mitte August starten

Das neue Schuljahr in Rheinland-Pfalz beginnt am 18. August. In Polch soll dann die Montessori-Schule mit Grundschule und Realschule plus den Betrieb aufnehmen. Zunächst soll der Unterricht in Containern stattfinden.

Es geht voran: In Polch haben die Bauarbeiten für das neue Montessori-Zentrum Sonnenschein begonnen. Auf einem Grundstück nahe dem Maifeldstadion finden jetzt vorbereitende Maßnahmen statt, um Anfang August mit dem Bau der Containerschule zu starten. Eile ist geboten: Das neue Schuljahr beginnt in Rheinland-Pfalz am 18. August. Neben Grundschülern sollen dort dann auch Kinder und Jugendliche in einer Realschule plus unterrichtet werden. Angemeldet sind rund 50 Grundschüler und etwa 45 Realschüler.

Seit 2018 gibt es bereits eine Montessori-Grundschule in Mendig. Weil Eltern den Wunsch hatten, ihre Kinder nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori auch an einer weiterführenden Schule unterrichten zu lassen, entstand das Vorhaben in Polch. Der Standort in Mendig wäre zu klein für beide Schulformen. Die Schulcontainer, die dort aufgestellt werden, sind allerdings nur eine vorübergehende Lösung. Innerhalb von fünf Jahren soll ein neues Montessori-Zentrum gebaut werden.

i Ramona Erwen: „Die Schule freut sich jederzeit über helfende Hände." Birgit Pielen

Was allerdings noch aussteht, ist die offizielle Schulgenehmigung für die Realschule plus. Die erteilt im Fall der Montessori-Schule das Bildungsministerium in Mainz. „Wir stehen im engen Austausch mit dem Bildungsministerium und haben bereits positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein. Auf eine Anfrage unserer Zeitung erklärte das Bildungsministerium, die Schulgenehmigung sei in der Bearbeitung.

Landesweit gibt es diese Schulform neben dem zukünftigen Standort in Polch auch in Landau, Bad Dürkheim, Ingelheim, Pirmasens, Worms, Westerburg und Trier. Die Montessori-Pädagogik ist ein reformpädagogischer Ansatz, der auf den Prinzipien der Eigenentwicklung, Selbstständigkeit und Individualität der Kinder basiert. Das Konzept wurde von der Italienerin Maria Montessori (1870–1952) entwickelt und geht davon aus, dass Kinder aus eigener Motivation lernen wollen.Den pädagogischen Fachkräften wird dabei eine unterstützende Rolle zuteil. Sie sollen Kinder durch Selbsttätigkeit zur Selbstständigkeit erziehen und helfen, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Montessori-Pädagogen sind der Meinung, dass Kinder am besten in ihrem eigenen Rhythmus und in ihrer eigenen Art lernen. Kinder werden dazu ermutigt, das Tempo, das Thema und die Wiederholung der Lektionen selbstständig zu steuern.

i Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (links) wurde durch ihre Reformpädagogik bekannt. Sie war überzeugt, dass Kinder am besten in ihrem eigenen Rhythmus und in ihrer eigenen Art lernen. picture-alliance / dpa

An Montessori-Schulen gelten übrigens die üblichen rheinland-pfälzischen Lehrpläne. Das heißt: Die Lernergebnisse sind gleich, sie werden nur auf anderem Weg erzielt. Allerdings gibt es bei Montessori weder Hausaufgaben noch Klassenarbeiten oder Schulnoten. Halbjahreszeugnisse erfolgen in Schriftform. Darin wird der Lernfortschritt sehr genau dokumentiert.

Parallel zu den Bauarbeiten in Polch, die dank der Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld zügig starten konnten, finden viele Arbeiten der Schulgemeinschaft statt. Das Elternengagement spielt ohnehin eine große Rolle in Montessori-Schulen. Da es eine private Schule in freier Trägerschaft mit einem Trägerverein ist, bezahlen die Eltern abhängig von ihrem Einkommen einen Vereinsbeitrag. Und nicht nur das: Weil diese Schulen ein großes Einzugsgebiet haben, fahren sie ihre Kinder selbst zur Schule und holen sie wieder ab. Jetzt muss der Umzug von Mendig ins Maifeld vonstattengehen, der Schulbetrieb muss vorbereitet werden. „Da freut sich die Schule jederzeit über helfende Hände, denn gerade in den Ferien ist jeder Helfer herzlich willkommen“, sagt Ramona Erwen.

i In der Mathematik werden Grundschülern Zahlen auch durch Mengen begreifbar gemacht. Birgit Pielen

Für die Eltern der neuen Realschüler findet übrigens am Dienstag, 12. August, um 17 Uhr noch am alten Schulstandort in Mendig ein Elternabend statt. „Da wir aktuell noch freie Plätze für die Realschule haben, können an diesem Abend auch kurzentschlossene Eltern ihre Kinder für die Klassenstufen 5 und 6 anmelden“, sagt Ramona Erwen.