Abriss und Neubau geplant
Monte Mare hat das Andernacher Rheinhotel gekauft
Das Rheinhotel in Andernach befindet sich in der Nähe des historischen Rheintors.
Das Rheinhotel in Andernach befindet sich in der Nähe des historischen Rheintors.
Rico Rossival

Nach 150 Jahren hat das Andernacher Rheinhotel den Besitzer gewechselt. Die Westerwälder Unternehmensgruppe Monte Mare hat den Betrieb erworben. Geschäftsführer Patrick Doll erzählt, wie es zu der Entscheidung kam.

Lesezeit 2 Minuten
150 Jahre lang befand sich das Andernacher Rheinhotel unweit des historischen Rheintors im Eigentum der Familie Müller, die den Betrieb zuletzt in vierter Generation führte. Inzwischen wurde das Hotel verkauft – und die neuen Inhaber sind in Andernach und darüber hinaus keine Unbekannten: Das Unternehmen Monte Mare, das bereits ein Viersternehotel mit Restaurant in der „Klingelswiese“ in Andernach betreibt, hat das Rheinhotel erworben.

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Andernach & MayenWirtschaft

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