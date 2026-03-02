CDU-Kandidatin im WK 11 Moesta: Die Menschen lieben vor allem ihre Heimat 02.03.2026, 12:00 Uhr

i Anette Moesta geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 11 ins Rennen. Paul Schneider

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Anette Moesta. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der CDU selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Anette Moesta tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 – Andernach für die Partei CDU an.







