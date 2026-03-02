CDU-Kandidatin im WK 11 
Moesta: Die Menschen lieben vor allem ihre Heimat
Anette Moesta geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 11 ins Rennen.
Anette Moesta geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 11 ins Rennen.
Paul Schneider

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Anette Moesta. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der CDU selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Anette Moesta tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 – Andernach für die Partei CDU an.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 11 – Andernach

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren