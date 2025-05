Die Eicher Möhnen mussten sich in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrmals neu erfinden. Zum 77-jährigen Bestehen haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Die Band Räuber wird zu einem Open-Air-Konzert auf den Dorfplatz kommen.

Dreimal „Eich Alaaf“: Die Eicher Möhnen feiern ihr 77-jähriges Bestehen. Ihr närrisches Jubiläum begehen die Möhnen in diesem Jahr mit einem Open-Air-Konzert: „Anstelle eines Festkommers haben wir uns für ein kölsches Sommer-Open-Air am Bur, also auf dem Dorfplatz, entschieden“, berichtet Kathrin Neef, Vorsitzende und amtierende Obermöhn des 184 Mitglieder zählen Vereins.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. Juni, statt. Es wird die bekannte kölsche Band Räuber erwartet, als Vorband heizen De Knocheläcker sowie ein DJ den Gästen mächtig ein. „Es soll ein Fest sein, bei dem alle mitfeiern können.“ Erwartet werden zwischen 800 und 1000 Besucher. Die Planungen für das Konzert laufen seit vergangenem Sommer. Dass am selben Abend anlässlich des 111-jährigen Bestehens der Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/14 die Black Fööss auftreten, wussten die Eicher Möhnen zu Beginn ihrer Planungen allerdings noch nicht.

i Der Jubiläumsorden trägt natürlich die Ziffer 77. Elvira Bell

Doch dies ist für die Gastgeber aus Eich kein Grund zur Sorge. „Der Vorverkauf läuft gut“, betont Neef. Neben der kölschen Musik wird es Cocktails und Köstlichkeiten mobiler Garküchen geben. Ebenso wie in der Band Räuber, die nach einem Generationenwechsel vor drei Jahren ihr 30-jähriges Bestehen feierte, hat sich fast zeitgleich auch der Vorstand der Eicher Möhnen erneuert. Trotz seines stattlichen Alters ist der Verein mit 20 engagierten Vorstandsmitgliedern – hierzu zählt auch der erweiterte Vorstand – erstaunlich jung geblieben.

„Unser Verein hat die Pandemie gut überstanden“, sagt Neef. „Es war unheimlich schön zu sehen, wie unverändert groß bei uns im Stadtteil nach zweijähriger Abstinenz der Wunsch nach Karneval und Geselligkeit war. Unsere Schwerdonnerstagveranstaltungen sind sehr beliebt und immer gut besucht. In diesem Jahr konnten wir sogar nicht alle Kartenwünsche berücksichtigen“, bedauert die Vorsitzende. Sie führt mit Claudia Walsdorf, der zweiten Vorsitzenden, durch das mehrstündige Programm.

„Mit großer Freude tanzen wir bei jeder Gelegenheit – und am liebsten gemeinsam mit dem Publikum.“

Obermöhn Kathrin Neef

Einer der Höhepunkt ist die Tanzdarbietung der Möhnen, die zum Teil jahrelang als Akteure bei den Eicher Tanzgruppen mitgewirkt haben. „Mit großer Freude tanzen wir bei jeder Gelegenheit – und am liebsten gemeinsam mit dem Publikum“, betont Neef. Ehrensache ist es im Übrigen für die Möhnen, alle zwei Jahre beim sonntäglichen Umzug in Eich mitzumachen sowie jährlich einen Ausflug zu unternehmen.

Gegründet wurden die Eicher Möhnen, Bärbel Schäfgens Aufzeichnungen zufolge, von Metzgers Erna (Schumacher), Kills Irmel (Schwab) und Müllers Maria. Die Idee, einen Möhnenverein zu gründen, kam Metzgers Erna in den Sinn. Die beiden anderen Damen stimmten zu. „Anton Ulmen, genannt ,Ausschell-Toni’, wurde beauftragt, die Gründung des Möhnenvereins der Eicher Bevölkerung kundzutun“, berichtet Schäfgen. „Mit seiner Schelle verbreitete er die Nachricht im Dorf, und als Belohnung erhielt er ein halbes Pfund Fleischwurst, was zu Nachkriegszeiten wertvoller war als Geld.“

i 1958 feierten die Eicher Möhnen das zehnjährige Bestehen ihres Vereins. Selbstverständlich fand auch im Jubiläumsjahr ein Umzug statt. Elvira Bell

Am selben Abend trafen sich mit den Gründerinnen viele Frauen bei Hoppens in der Wirtschaft, um dem Verein beizutreten. Nach kurzer Überlegung wurde der erste Vorstand gewählt und in Hildegard Lenzgen fand man schnell die erste Obermöhn. Mit wenigen Mitteln wurde ein erster Möhnenumzug organisiert, an dem die Obermöhn mit einer von Pferden gezogenen Kutsche teilnahm. Umzüge gab es auch zum zehnjährigen Bestehen und zum 25. Jubeljahr. Letzteres wurde von einer Jubiläumsfeier im Saal Hoppen-Bläser gekrönt.

1991 drohte die Auflösung des Vereins, da der Vorstand geschlossen sein Amt niederlegte. Nachfolgerinnen waren nicht in Sicht. Daraufhin erklärte sich der Stammtisch 10-Marks-Treff bereit, den Möhnenverein für zwei Jahre kommissarisch zu leiten, wie Helga Johannes in ihren Aufzeichnungen vermerkte. Es war eine Entscheidung, die den Fortbestand des Vereins sicherte. Unter neuer Leitung fand 1992 die Möhnensitzung mit bunten Kostümen anstelle der Möhnentracht statt. „Erstmals hatten wir uns der Unterstützung männlicher Mitwirkender bedient“, so Helga Johannes.

„Schließlich fanden sich die zusammen, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und zugleich die Tradition der Möhnen mit neuen Impulsen zu inspirieren.“

Katja Hilt, ehemalige Obermöhn

Als neu gegründete Gruppe übernahmen 1993 die „Nachtschwärmer“ zunächst kommissarisch mit Bärbel Schäfgen als Sitzungspräsidentin die Vorstandsarbeit des Möhnenvereins. Sie intensivierte die Zusammenarbeit mit der örtlichen KG Kornblumenblau. Gleich zu Beginn der Amtszeit war es allen eine Herzensangelegenheit, die Veranstaltung zum 11.11. wieder ins Leben zu rufen, welche bis heute ein fester Termin im Vereinskalender ist.

„Von 2003 bis 2013 pflegten insgesamt 13 Möhnen das Brauchtum des rheinischen Karnevals“, berichtet Ex-Obermöhn Katja Hilt, die das Karnevalsgen von ihrer Oma Tini Polcher, ihres Zeichens ebenfalls Obermöhn, geerbt hat. 2013 legten, wie Anke Kattrup-Mischke erzählt, die Möhnen ihr Amt nieder. Sie ergänzt: „Schließlich fanden sich die zusammen, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und zugleich die Tradition der Möhnen mit neuen Impulsen zu inspirieren.“

i Außerhalb der närrischen Zeit wird jährlich ein Ausflug organisiert. Elvira Bell

Ein besonderer Wendepunkt kündigte sich am 11.11.2021 an: „Nachdem bekannt wurde, dass der damalige Vorstand sein Amt niederlegen würde, war spätestens nach einer fröhlichen Polonaise durch die heimelige Bürgerstube klar: Hier könnte ein neuer Vorstand entstehen“, berichtet Kathrin Neef. „Aus ersten Ideen wurde schnell eine starke Gemeinschaft von 20 engagierten Karnevalistinnen. Am 8. Juni 2022 war es dann offiziell: „Wir wurden als neuer Vorstand des Möhnenvereins Eich 1948 gewählt.“