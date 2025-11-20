Modernisierung der Pellenzhalle ist gestartet

Die in die Jahre gekommene Pellenzhalle in Nickenich wird umfassend saniert. Die Verantwortlichen gaben jetzt den Startschuss für die auf 3,3 Millionen Euro geschätzten Umbauarbeiten.

Ein zentraler Treffpunkt für Nickenich erfährt in den kommenden Monaten eine umfangreiche Modernisierung. Und so sprach Ortsbürgermeister Detlef Leersch anlässlich des ersten Spatenstiches

zur Sanierung der Pellenzhalle denn auch von