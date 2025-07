Die Tragödie „König Ödipus“ von Sophokles werden viele noch aus dem Deutschunterricht kennen. In Mayen kam das antike Stück nun deutlich frecher daher: Der Schauspieler Thorsten Hamer präsentierte es in einer mitreißenden Soloperformance.

„König Ödipus“ von Sophokles zählt auch nach 2500 Jahren noch zu den meistgelesenen antiken Tragödien. Das dramaturgisch starke Theaterstück ist ein Meisterwerk der klassischen Weltliteratur aus der Blütezeit der altgriechischen Kultur. Am Freitag widmete sich Thorsten Hamer bei den Mayener Burgfestspielen in einem rasanten Tempo in einer mitreißenden Ein-Mann-Show genau dieser Geschichte.

Dabei erinnerte der Klassiker in keiner Weise an eine angestaubte Deutschstunde. Auf der Kleinen Bühne des Alten Arresthauses standen ein paar Stühle und ein Tisch, als der Künstler die Zuschauer zu seinem Solo-Theater begrüßte: „Schön, dass Sie den Weg zu meinem Dia-Vortrag über Sophokles’ ,König Ödipus’ in der Übersetzung von Kurt Steinmann gefunden haben. ,König Ödipus’ ist eigentlich ein entspannendes Stück, hochaktuell. Es geht um Wahrheit. Es geht um Schicksal, und vielleicht schaffen wir es heute irgendwie, Ihnen die Geschichte von Ödipus etwas anders näherzubringen, etwas frecher.“ Er sei alleine heute, leider, stellte er augenzwinkernd fest: „Das Ensemble ist krank. Das war letztes Jahr schon so oder auch das Jahr davor.“

i Das Burgfestspiel-Exxtra "König Ödipus" brachte Thorsten Hamer überzeugend auf die Bühne. Elvira Bell

Er fange einfach mal an. „Ich erzähle ihnen die komplette Geschichte. Im Original tritt ein Chor auf. Und auch das mache ich alles, in 14 Rollen.“ Hamer versetzte die Zuschauer in Reimform in einer äußerst amüsanten Wortspielversion – ohne die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu untergraben – in die Zeit vor Christi Geburt. Aufgrund eines Orakels, das prophezeit hatte, Laios werde durch seinen eigenen Sohn ums Leben kommen, lässt er den späteren thebanischen König Ödipus als drei Tage altes Kind von einem Hirten aussetzen.

Dieser übergibt den Säugling aber stattdessen einem anderen Hirten, den er zufällig trifft. „Der zweite Hirte brachte das Kind indes geschwind zu dem Herrscher von Korinth. Der und seine Frau wollten schon immer Kinder haben, und so fackelten sie nicht lange und adoptierten den Knaben. Wahrscheinlich haben sie nie das Orakel konsultiert, sonst wüssten sie, dass Kinderkriegen auch noch anders funktioniert. Sie tauften ihn Ödipus und zogen ihn wie ihren eigenen Sohn als Thronfolger auf.“

Ödipus habe weit entfernt von Theben eine unbeschwerte Kindheit verbracht. Später weissagt ein anderes Orakel Ödipus, er werde seine eigene Mutter ehelichen. Das Ein-Mann-Stück erzählt mit viel Mitgefühl also von der Geburt Ödipus, dem schicksalhaften Vatermord, von dem Sieg über die rätselhafte Sphinx über die Heirat seiner eigenen Mutter bis hin zu seinem tragischen Ende.

Für den in Mayen geschätzten Schauspieler war die Aufführung der bekanntesten Tragödie der Antike eine Premiere. Innerhalb von nur drei Wochen hatte der Künstler die tieftragische Geschichte nach Sophokles von Bodo Wartke, Sven Schütze und Carmen Kalisch mit nur ein paar Requisiten mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht. Unglaublich wie Hamer die Geschichte der griechischen Mythengestalt verbal, schauspielerisch und mimisch perfekt in Szene setzte. Unter anderem mit modernen Worten und dem Wunsch nach einem Telefon- oder Publikumsjoker peppte er die Texte ordentlich auf.

i Mit nur wenigen Requisiten erweckte Hamer die griechische Tragödie zum Leben. Elvira Bell

Dramatische Abgründe und komödiantische Höhen wechselten sich ab. Bei den Zuschauern dürfte ein phänomenales Kopfkino mit stechend scharfen, überzeugenden Bildern abgelaufen sein. Das Besondere: Das Publikum erlebte das Schicksal Ödipus’ – auch mit musikalischen Einlagen und mit nur wenigen Requisiten – in einer modernen Fassung, die sicherlich (fast) jedes Zwerchfell erschüttern ließ. Begegnungen mit Kreon, einem blinden Seher und weiteren Weggefährten hauchten der Handlung weiteres Leben ein. Auch ohne Happy End kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten und spendeten minutenlangen Schlussapplaus. „Ich fand es schön, diese Tiefe mit Ihnen zu erleben. Das ist etwas, was Theater kann. Ich empfinde Theater nach wie vor als eines der letzten großen Lagerfeuer dieser Gesellschaft. Lassen Sie es uns weiter am Blühen halten!“