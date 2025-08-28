In dem Eckgebäude der Andernacher Bahnhofstraße wird bald das erste Obergeschoss frei. Wo einst die Herrenbekleidung und Wäscheabteilung vom Modehaus DeLu zu finden war, entsteht eine Vakanz.

„Alles muss raus“, heißt es auf bunten Plakaten im Schaufenster. Der Räumungsverkauf der Wäscheabteilung kündigt an: Das Modehaus DeLu in Andernach trennt sich von der Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Das bestätigt auch Vertriebsleiter Arndt von Schnakenburg auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir trennen uns von den Sortimenten der Herrenkleidung und Damenwäsche“, erklärt von Schnakenburg diesen Schritt.

Für das dadurch verkleinerte Angebot reiche die Verkaufsfläche im Erdgeschoss der DeLu-Filiale vollkommen aus. Bis Ende September ist die erste Etage des Gebäudes noch Teil des Modehauses, wie es danach mit dem leer stehenden Geschoss weitergeht, weiß der Vertriebsleiter aber noch nicht. Er vermutet allerdings: „Bis Ende des Jahres wird sich da wahrscheinlich nicht viel tun.“

Die DeLu GmbH ist ein Franchiseunternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Iserlohn. Vor rund 15 Jahren wurde die Filiale in der Andernacher Bahnhofstraße eröffnet.