2010 wurden die ersten Beete der Essbaren Stadt Andernach bepflanzt: 101 Tomatensorten machten den Anfang. Inzwischen hat sich das Projekt längt etabliert – und wartet doch immer wieder mit Neuem auf.
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Tulpen, Krokusse, Narzissen, vielleicht ein paar Rasenflächen, Gebüsche, pflegeleichte Bodendecker – so oder so ähnlich sieht das typische Grün in vielen deutschen Städten aus. Gepflegt werden die Flächen meist vom Garten- oder Friedhofsamt. Dass man städtisches Grün auch anders konzipieren kann, mit einem höheren Nutzen für alle und ökologisch auch noch sinnvoll, zeigt die Stadt Andernach seit gut anderthalb Jahrzehnten.