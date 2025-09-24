MVZ Galeria Med schließt Mobile Arztpraxis wird in Andernach eingerichtet 24.09.2025, 12:00 Uhr

Ab 7. Oktober wird die Kassenärztliche Vereinigung einmal wöchentlich eine mobile Arztpraxis in Andernach bereitstellen. Damit soll die medizinische Versorgung sichergestellt werden, die sich durch die Schließung der MVZ Galeria Med ergibt.

Die Stadt Andernach hat mit Bedauern von der Insolvenzanmeldung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Galeria Med GmbH Kenntnis genommen. „Die Verwaltung ist sich der Herausforderungen bewusst, die sich für die Bürgerinnen und Bürger aus dieser Situation ergeben.







