Neue Pflanzen, Wege, Sitzgelegenheiten – der Breslauer Platz erstrahlt nach einer gelungenen Mitmachaktion in neuem Glanz. Mit welchen Ideen die motivierten Andernacher sonst noch zur Verschönerung beigetragen haben, erfährt unsere Redaktion vor Ort.
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Der Geburtstag des Grundgesetzes und der Tag des Ehrenamtes wurden in Andernach in bester Weise zelebriert. Der Breslauer Platz wurde zum Mitmach-Ort. Bei herrlichem Wetter wurde gebastelt, geschaufelt, gestrichen, gepflanzt. All das in bester Stimmung und unter dem Motto „Für dich.