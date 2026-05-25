Freiwillige packen an Mitmachtag: Andernacher gestalten den Breslauer Platz Wolfgang Lucke 25.05.2026, 15:00 Uhr

i Für das Projekt „Food Sharing Schrank” legten städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Pinsel und Farbe letzte Hand an. Nur eine der vielen gestaltungs Aktionen die am Breslauer Platz angegangen wurden. Wolfgang Lucke

Neue Pflanzen, Wege, Sitzgelegenheiten – der Breslauer Platz erstrahlt nach einer gelungenen Mitmachaktion in neuem Glanz. Mit welchen Ideen die motivierten Andernacher sonst noch zur Verschönerung beigetragen haben, erfährt unsere Redaktion vor Ort.

Der Geburtstag des Grundgesetzes und der Tag des Ehrenamtes wurden in Andernach in bester Weise zelebriert. Der Breslauer Platz wurde zum Mitmach-Ort. Bei herrlichem Wetter wurde gebastelt, geschaufelt, gestrichen, gepflanzt. All das in bester Stimmung und unter dem Motto „Für dich.







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