Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg durch die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht beendet. Dieser Tag gilt auch als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Zum Gedenken an den 80. Jahrestag lädt die Bürgerinitiative „Sei ein Mensch“ für Samstag, 10. Mai, zu einer Gedenkfeier auf dem Marktplatz in Mayen mit Schweigemarsch zum Mahnmal von Josef Rosenbaum und den Opfern des Nationalsozialismus ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet um 12.45 Uhr.

Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft, von Völkermord und dem Grauen des Krieges. Anfang des Jahres 1945 wurden auch die überlebenden Opfer aus den Konzentrationslagern und Tötungsanstalten der Nazis befreit. Allein im KZ Auschwitz waren rund 1,1 Millionen Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft, Religion, politischen Haltung, sexuellen Ausrichtung oder Behinderung ermordet worden. Das Gedenken an den Befreiungstag ist ein Bekenntnis gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Für diese Werte setzt sich auch die Bürgerinitiative „Sei ein Mensch“ ein, die am Gedenktag gleichzeitig daran erinnert, dass in Deutschland seit 80 Jahren Frieden und Demokratie herrschen. Für deren Erhalt lohne es sich zu kämpfen.

Verschiedene Persönlichkeiten aus Mayen, unter anderem Oberbürgermeister Dirk Meid sowie Alexander May, der Intendant der Burgfestspiele, und Mitglieder der BI „Sei ein Mensch“ werden die Gedenkstunde mit ihren Gedanken zum 80. Jahrestag der Befreiung gestalten. Außerdem wird Manfred Pohlmann Musikstücke zum Thema spielen, und Margret Müller wird Erzählungen über Zeitzeugen vorlesen. Am Denkmal spricht Christoph Rosenbaum.