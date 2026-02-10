Sitzung der Riedener Möhnen
Mit „Ti amo“ Rosen und BHs auf die Bühne gezaubert

Die Riedener Möhnen feierten eine rund fünfstündige Sitzung in der Moddebaach-Halle. Obermöhn Michaela Luxem-Orth und ihre Möhnenschar waren stolz, wieder einmal den Geschmack des Publikums getroffen zu haben.

E ine komplett ausverkaufte Halle, ein hochkarätiges Programm, ein bestens aufgelegtes Publikum und eine tolle Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute? Obermöhn Michaela Luxem-Orth und ihre Möhnenschar waren am Ende ihrer fünfstündigen Sitzung stolz und zufrieden, wieder einmal den Geschmack des Publikums getroffen zu haben, berichten die Möhnen in ihrem Pressetext zur Sitzung.

