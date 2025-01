38 Pferde sind in Hausen dabei Mit Silvesterritt Tradition gepflegt Elvira Bell 01.01.2025, 12:00 Uhr

i In diesem Jahr waren 38 Pferde mit von der Partie. Im vergangenen Jahr beim ersten Silvesterritt nach Corona waren es 30. Elvira Bell

Seit mehr als 700 Jahren pflegen die Hausener einen ganz besonderen Silvesterbrauch. Dieser geht auf eine Legende rund um den Schutzpatron der Gemeinde, Papst Silvester, und dessen Pferd zurück.

Es ist wohl der schönste Jahresabschluss für Pferde und Reiter: Der Silvesterritt stellt im Bistum Trier und im Kreis Mayen-Koblenz etwas ganz Besonderes dar. So auch in diesem Jahr. Mit Gottes Segen wurde am Silvestermorgen gelebtes Brauchtum um die Verbundenheit mit der Natur und den landwirtschaftlichen Wurzeln bewahrt und das zu Ende gehende Jahr im Galopp verabschiedet.

