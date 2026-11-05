Lohners im Lavakeller Mendig Mit Regierungschef Schnieder in den Untergrund Birgit Pielen 05.11.2026, 18:31 Uhr

i Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sagt im Lavakeller Mendig: „Bäckereien sind ein Teil der regionalen Identität.“ Rico Rossival

Im Mendiger Lavakeller reift Lohners Vulkanstollen bei konstant 9 Grad. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder schneidet die erste Spezialität an – und hat frohe Botschaften fürs Handwerk.

150 Treppenstufen führen in die Dunkelheit, 32 Meter tief in den Untergrund, wo es nie wärmer als 9 Grad ist. Und dann öffnet sich plötzlich ein großes Höhlensystem mit Stollen und Schächten. Willkommen im Lavakeller von Mendig! Wo früher Basalt abgebaut wurde, lagert jetzt eine vorweihnachtliche Spezialität: Lohners Vulkanstollen.







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