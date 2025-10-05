Roman von Christine Rhömer Mit Mendiger Autorin ins Mittelalter eingetaucht Elvira Bell 05.10.2025, 11:15 Uhr

i Die gebürtig aus Niedermendig stammende Autorin Christine Rhömer (rechts) konnte erneut für eine Lesung in ihrer ehemaligen Heimatgemeinde gewonnen werden. Mit auf dem Foto ist ihre Dialogpartnerin und Freundin Anke Dewald. Elvira Bell

Inspiriert von historischen Ereignissen aus der Region hat die gebürtig aus Mendig stammende Autorin Bernadette Kronz unter dem Pseudonym Christine Rhömer den zweiten Teil ihrer Romanreihe vorgestellt. So war ihre Lesung in Thür.

Es war eine Art Wohnzimmerlesung – eine gemütliche Runde, zu der der Kultur- und Verschönerungsverein Thür Literaturinteressierte in das ehemalige Scheunencafé eingeladen hatte. Bei dem Kleinod handelt es sich um die ehemalige Scheune des ebenfalls vorbildlich restaurierten alten Pfarrheims.







