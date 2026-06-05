Radeln für krebskranke Kinder
Mit jedem Kilometer Hoffnung schenken
Seit 1996 steht die Vor-Tour der Hoffnung für gelebte Solidarität. Auf dem Foto sind Helga und Bernd Möhring aus Neuhäusel und U
Seit 1996 steht die Vor-Tour der Hoffnung für gelebte Solidarität. Auf dem Foto sind Helga und Bernd Möhring aus Neuhäusel und Udo Heuser aus Bad Breisig zu sehen.
Elvira Bell

Seit 30 Jahren radelt die Vor-Tour der Hoffnung für krebskranke Kinder. Auch die Ehrenamtlichen aus der Region Rhein-Ahr engagieren sich mit Herzblut. Im Jubiläumsjahr sammeln sie weiter Spenden und schenken betroffenen Familien Hoffnung.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein starkes Zeichen einer Gemeinschaft, die sich in den Dienst einer gemeinsamen Sache stellt: Die Vor-Tour der Hoffnung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Unterstützt wird die Kampagne auch in der Region Rhein-Ahr seit acht Jahren.

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