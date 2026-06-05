Seit 30 Jahren radelt die Vor-Tour der Hoffnung für krebskranke Kinder. Auch die Ehrenamtlichen aus der Region Rhein-Ahr engagieren sich mit Herzblut. Im Jubiläumsjahr sammeln sie weiter Spenden und schenken betroffenen Familien Hoffnung.
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Es ist ein starkes Zeichen einer Gemeinschaft, die sich in den Dienst einer gemeinsamen Sache stellt: Die Vor-Tour der Hoffnung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Unterstützt wird die Kampagne auch in der Region Rhein-Ahr seit acht Jahren.