Mara Fuhrmann und Udo Höcke aus Monreal wurden von Berufsverband ausgezeichnet Mit Fotografie-Preis ausgezeichnet: Besondere Leistung von Mara Fuhrmann und Udo Höcke aus Monreal gewürdigt Elvira Bell 29.10.2024, 14:30 Uhr

i Mara Fuhrmann und Udo Höcke sind jeweils fast 40 Jahre der Fotografie verbunden. Als größter fotografischer Verband Deutschlands vergibt der DVF jährlich den „Deutschen Fotopreis des DVF“, den die Naturfotografen kürzlich in Hamburg in Empfang nehmen konnten. Foto: Elvira Bell Elvira Bell. Elvira Bell

Vor einigen Tagen wurden Mara Fuhrmann und Udo Höcke aus Monreal vom Deutschen Verband für Fotografie (DVF) in Hamburg mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, den dieser Verband vergibt. Der Preis gilt als bedeutende Würdigung von Leistungen in der Fotoszene.

„Es ist für uns eine besondere Ehre“, betonen die beiden, während sie die Skulptur aus Glas, die bei der Preisverleihung überreicht wird, in ihrer Galerie in den Händen halten. Erstmalig hat der Verband die Auszeichnung, die für höchste Verdienste rund um die Fotografie, für ein fotografisches Lebenswerk oder für organisatorische Leistungen auf dem Gebiet der Fotografie bestimmt ist, an zwei Personen verliehen.

