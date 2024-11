Karnevalsauftakt in Mayen Mit Doppelregentschaft rein in die Session Elvira Bell 17.11.2024, 15:30 Uhr

i Kinderprinz Florian I. (Thielen), der achtjährige Sohn von Anja und Udo Thielen gehört ebenso wie seine Eltern den Blauen Funken an. Es dauerte 45 Jahre, ehe in Mayen wieder eine Kindertollität den Narrenthron erklimmt. Elvira Bell

In Mayen ist die Faasenaacht los. Die offizielle Sessionseröffnung der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft bot nicht nur Frohsinn im Brückenviertel, sondern auch den Blick auf eine Session unter besonderen Vorzeichen – in mehrerlei Hinsicht.

Jubel, Trubel, Heiterkeit und schallende „Mayoh“-Rufe: Etwas mehr als 100 Tage vor Rosenmontag fand am Samstag im urigen Brückenviertel die neue Karnevalssession in Mayen eine äußerst gelungene Fortsetzung, nachdem diese Anfang November bereits mit Pauken und Trompeten in der Halle 129 eingeläutet wurde.

