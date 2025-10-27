Ohne den Pferdemarkt wäre der Lukasmarkt für viele nicht das, was er ist. Dabei wäre der fast einmal eingestampft worden – doch dazu kam es nicht.
Ende einer Ära: Uwe Stefener hat nach vier Jahrzehnten als Veranstalter des Mayener Pferdemarktes das Zepter weitergegeben. Er wird dem Event als Moderator jedoch erhalten bleiben. Einer, der jetzt in der ganz vorderen Riege mitspielt, ist ausgerechnet an einem Pferdemarkt-Dienstag vor 62 Jahren geboren worden: Ralf Schilberz, ein Pferdehändler aus der Region.