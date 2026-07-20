Genussreise durch die Stadt Mit Bienenstich im Bauch durch Andernach tigern Wolfgang Lucke 20.07.2026, 15:30 Uhr

i Im Fingerly am Marktplatz greift der Chef auch mal gern in die Tasten. Wolfgang Lucke

Babys erkunden die Welt mit dem Mund, wäre doch gelacht, wenn Erwachsene das nicht auch noch könnten! Bei einer Genusstour kann man Andernach kulinarisch entdecken. Aber neben Essen bietet die Tour noch einiges mehr, wie unser Reporter erlebt hat.

Einen sehr schmackhaften Blick auf Andernach bietet seit Kurzem die Genusstour der städtischen Touristik. Die Bäckerjungenstadt überzeugt hier mit kulinarischen Höhepunkten, die selbst für so manchen Einheimischen noch neu sein könnten. Unser Reporter hat sie miterlebt.







Artikel teilen

Artikel teilen