Neujahrskonzert in Mendig Mit beschwingender Musik ins neue Jahr gestartet Elvira Bell 12.01.2026, 13:00 Uhr

i Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und ein musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel. Elvira Bell

Beschwingt mit Musik ins neue Jahr – das konnte man auch in der Laacher-See-Halle in Mendig. Dort trat das Landespolizeiorchester auf – mit einem ungewöhnlichen Programm.

Die angekündigten Schneefälle und Minusgrade waren am Wochenende ein unberechenbarer Faktor, der manchen davon abhielt, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Es verwunderte daher nicht, dass einige potenzielle Besucher dem Neujahrskonzert der Stadt Mendig fernblieben – mit der Folge, dass beim ausverkauften Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Plätze in der Laacher-See-Halle leer blieben.







