Kirchwalder Jonathan Voss Mit 24 Chef der Kreis-FDP: So kommt man in junge Köpfe Thomas Brost 02.09.2026, 11:00 Uhr

i Jonathan Voss, neuer FDP-Vorsitzender im Kreis Mayen-Koblenz, will die Liberalen wieder stärker in den Blickpunkt rücken. Rico Rossival

Ganz unten sind die Liberalen, nachdem sie im März aus dem Landtag in Mainz geflogen sind. Wenige Bastionen haben sie noch, dazu zählt der Landkreis Mayen-Koblenz. Ein 24 Jahre junger Student will den Karren für die FDP aus dem Dreck ziehen.

Eines kann man Jonathan Voss nicht nachsagen: dass er sich nicht um wichtige Zukunftsfragen kümmert. Denn der 24 Jahre junge Student aus Kirchwald befasst sich in seiner Bachelorarbeit am Klimacampus Bingen mit dem Thema Agroforst, dem Wald der Zukunft.







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