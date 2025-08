Mayen/Ahrweiler. In ihren Händen hält Sophie Ropertz ihr Meisterstück: ein Armband aus rechteckigen Formen mit auswechselbarem Mittelteil. Das Highlight ihres Schmuckstückes sind die zwei Fassungen. Die eine besteht aus einem grünen Peridot und die andere wurde mit einer japanischen Technik namens Mokume-Gane geschmiedet. So sieht das Meisterstück der 23-Jährigen aus, die heute in Mayen in der Goldschmiedewerkstatt von Rolf Schneider arbeitet.

Die gebürtige Ahrweilerin, die heute in Briedel (Mosel) wohnt, hat nun schon in jungen Jahren ihren Meister im Gold- und Silberschmiedhandwerk erfolgreich bestanden. Bereits 2023 gewann die junge Goldschmiedin mit ihrem Gesellenstück, einer Kette, den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften. Mit der Platzierung ging unter anderem ein Stipendium für einen Meistertitel einher. Ropertz erklärt: „Ich hatte schon immer das Ziel, irgendwann den Meister zu machen, doch nach den Meisterschaften wuchs dieser Wunsch weiter.“ Da die 23-Jährige schon ihre Ausbildung in Herrstein (Landkreis Birkenfeld) gemacht hatte, wollte sie dort nun auch ihren Meister absolvieren. Doch in Herrstein werden nur alle paar Jahre Kurse angeboten, weshalb sie regelmäßig Ausschau hielt.

Im vorigen Jahr bot sich ihr dann die Möglichkeit, ihren Meister zu machen, weshalb Ropertz im Oktober 2024 mit den Kursen startete. Schon da fing sie an, sich Gedanken über ihr Meisterstück zu machen. Eines war ihr aber schnell klar: Es soll ein Armband werden, in dem sie verschiedene Formen und Techniken unterbringen kann. Sie arbeitete Schritt für Schritt ihre Idee aus, versuchte sich an verschiedene Formen und entschied sich am Ende für unterschiedliche rechteckige Elemente.

Daraufhin stellte die junge Goldschmiedin die ersten Papier- und Silbermodelle her und entwickelte die Federwechselmechanik für den Mittelteil ihres Armbandes: „Am Mittelteil befinden sich zwei unscheinbare Drücker, mit denen man die Fassung herausnehmen kann. Beim Drücken schieben sich die Haken nach innen und geben die Fassung frei.“ Und besonders die eine Fassung, hergestellt mit der Mokume-Gane-Technik, machte der gebürtigen Ahrweilerin zu schaffen.

i Erste Zeichnung des Meisterstückes von Sophie Ropertz. Nina Legler

Die japanische Technik bedeutet zu Deutsch „Holzmaserung in Metall“. Im Berufsalltag nutzt man die Technik laut Ropertz eher selten, doch sie war unter anderem ein Teil des Meisterkurses. Dabei presst man unter hoher Hitze und Druck die Materialien und kann sie so ineinander verdrehen. In Ropertz Fall verdrehte sie die Materialien Silber, Gelbgold und Palladium in einer Fassung miteinander. „Das Projekt stellte sich als Herausforderung dar, da ich viel herumtüfteln und ausprobieren musste, bis ich mir sicher sein konnte, dass vor allem die Technik am Ende zu 100 Prozent funktioniert“, sagt Ropertz.

Der gesamte Prozess von der ersten Idee bis zum fertigen Schmuckstück hat ein Jahr gedauert, doch das Armband selbst hat sie am Ende innerhalb von zwei Wochen geschmiedet. Ihre Meisterprüfung im Gold- und Silberschmiedhandwerk bestand sie nun mit 2,0. Während sie mit vier weiteren Personen den Meisterkurs anfingen, beendeten ihn nur zwei. Und Ropertz war eine davon.

i Das Meisterstück ist aus verschiedenen rechteckigen Formen und hat ein auswechselbares Mittelteil. Nina Legler

Nun möchte die 23-Jährige erst einmal Berufserfahrung sammeln: „Ich möchte mich an speziellen und auch älteren Techniken ausprobieren und mich außerdem mit bestimmten Fassarten auseinandersetzen.“ Auch das Thema Restauration von Schmuck interessiert die junge Goldschmiedemeisterin. Und die Möglichkeit, sich individuell auszuprobieren, bietet sich ihr in der Goldschmiedewerkstatt von Rolf Schneider in Mayen. Irgendwann möchte sich Ropertz aber mit ihrer eigenen Goldschmiedewerkstatt selbstständig machen.

Jungen Menschen, die über eine Ausbildung zum Gold- und Silberschmied nachdenken, rät die 23-Jährige: „Verliert bloß nicht die Geduld, auch wenn es schwierig ist, einen Ausbildungsplatz zu finden.“ Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass sich junge Menschen für diesen Beruf interessieren: damit dieser nicht ausstirbt.

i Rolf Schneider und Sophie Ropertz vor der Goldschmiedewerkstatt in Mayen. Nina Legler

Sie selbst musste kurz nach dem Start ihren Ausbildungsplatz kurzfristig wechseln und war froh, dass Rolf Schneider sie in seiner Goldschmiedewerkstatt in Mayen als Auszubildende aufnahm. Schneider bereut seine Entscheidung bis heute nicht: „Sophie ist eine nette und aufgeschlossene Person, was auch damals der Grund war, warum ich mich spontan entschied, sie ins Team zu nehmen.“

Die 23-Jährige kann sich nichts Besseres vorstellen, als am Ende etwas in der Hand zu halten, was sie selbst geschaffen hat: „Meine liebsten Kundenaufträge sind die, bei denen ich Altschmuck mit einer Geschichte ein neues Leben einhauchen kann.“