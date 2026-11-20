Chor überzeugt mit guter Laune Missemer Turmspatzen erobern die Bühnen der Region Jan-Oliver Nickel 20.11.2026, 16:00 Uhr

i Seit knapp zwei Jahren rocken die Missemer Turmspatzen die Karnevalspartys der Region. Björn Denekamp. Missemer Turmspatzen

Einige Gründungsmitglieder der Missemer Turmspatzen sind schon länger auf den Karnevalsbühnen der Region heimisch: Sie tanzen im Männerballett. Vor zwei Jahren begannen die Miesenheimer einen besonderen Männerchor zu formen – mit Erfolg.

Seit knapp zwei Jahren hat der Andernacher Stadtteil Miesenheim einen Männerchor inklusive reichweitenstarkem Social-Media-Account und eigenem Merchandise-Shop. Dass es einmal dazu kommen würde, hätten sich die Mitglieder der Missemer Turmspatzen – benannt nach dem alten Kirchturm und den stets kommunikationsfreudigen Vögeln – aber bis vor Kurzem nicht träumen lassen.







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