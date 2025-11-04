Urteil am Landgericht Koblenz Missbrauch an Nichte: Fünf Jahre Haft 04.11.2025, 15:16 Uhr

i Am Landgericht Koblenz ist das Urteil gefallen: Der 63-jährige Angeklagte ist zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe wegen Missbrauchs verurteilt worden. Arne Dedert/dpa

Ein 63-jähriger Mann aus der Eifel hat die besondere Zuneigung seiner kleinen Nichte ausgenutzt und das Kind schamlos missbraucht. Dafür ist er nun vom Landgericht Koblenz verurteilt worden.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs ist ein 63-jähriger Mann aus der Eifel am Landgericht Koblenz zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Opfer war seine Nichte – zum Tatzeitpunkt war das Mädchen acht Jahre alt. Die Vorsitzende Richterin Julia Rau sieht es als erwiesen an, dass er das Kind oberhalb und unterhalb der Kleidung sowie im Intimbereich berührte.







